Son dakika! Sarıyer'de minibüs taksiye çarptı: Yaralılar var

22 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:53

İstanbul Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana gelen korkutan kazada minibüsün taksiye çarpması sonucu 5 yolcu yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada Seyrantepe-Topkapı seferini yapan minibüs, önünde aniden duran taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüsün içerisindeki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.

5 YOLCU YARALANDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara minibüsün içerisinde müdahale etti. Ardından da sedyeyle ambulansa konulan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapanırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTILAR

Yolcu Hüseyin Karabey, "Dolmuş süratli geliyordu. Taksinin önündeki araç aniden durdu. Bir anda fren yapınca arkadaki yolcular öne doğru yattı. Ben de önde ayakta duruyordum. Kadın bağırdı ve ben bir tane çocuğu tuttum. Ondan sonra iki kişi yere yattı. Biz diğerlerini aşağıya indirdik. 3 yaralı vardı ama hafif yaralıydı" diye konuştu.

Olayla ilgili konuşan Zübeyir Akay ise, “Taksinin önünde iki araç vardı. Bir araba da karşıdan çıktı. Öndekiler ani fren yapınca sürücü de arkadan vurdu. Şoförün pek fazla suçu yok. İki yaralı vardı ama diğerlerinde pek bir şey yoktu. Geçmiş olsun, üzücü bir olay" dedi.

FATİH'TE DE İETT OTOBÜSÜYLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Öte yandan Fatih'te de İETT otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Taksim'de giden 46T Topkapı-Çağlayan hattında çalışan İETT otobüsü, Atatürk Köprüsü girişinde Abdurrahman Özdemir'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü otobüs ile kaldırım arasına düştü. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım Taksim istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı. Motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.