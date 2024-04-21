Pompalı tüfekli mizahın bedeli ağır oldu: 3 genç gözaltına alındı!

21 Nisan 2024 20:15 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:29

Güçlü boğalar arenada buluştu! 90 bin lira ödülü alan boğa sahipleri belli oldu

Güçlü boğalar arenada buluştu! 90 bin lira ödülü alan boğa sahipleri belli oldu

Maltepe'de pompalı tüfekle mizah videosu çeken 3 genç yakalandı. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektiklerini söylese de, olayda kullanılan otomatik silah da ele geçirildi.

İKAMETTE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan günü sosyal medya platformlarında pompalı tüfekle çekilen bir videonun paylaşılması üzerine harekete geçti. Araştırmalar sonucunda videoyu çeken kişilerin 18 yaşındaki M.E.Y. ile M.A. ve 17 yaşındaki M.M.İ. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde yakalanan 3 gençten, olayda kullanılan otomatik silah ise Çekmeköy Kirazdere Mahallesi'nde bulunan bir ikamette ele geçirildi.

PAÇAYI KURTARAMADILAR

Gençler, sorgularında videoyu mizah amaçlı çektiklerini, e-ticaret işi yaptıklarını ve farklı bir amaçlarının olmadığını söylediler. Polis tarafından yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.