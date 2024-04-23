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23 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:22

Oyuncak ayıdan çıkanlar polisleri şaşkına çevirdi: 14 gözaltı

Tekirdağ'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 7 ayrı adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler arama sırasında oyuncak bir ayının içine zulalanmış uyuşturucuyu ele geçirdi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ve para da ele geçirildi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Oyuncak ayıdan çıkanlar polisleri şaşkına çevirdi: 14 gözaltı - 1. Resim

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 947 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 753 TL ele geçirildi.

Oyuncak ayının içine gizlenen uyuşturucu madde de ekipler tarafından tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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