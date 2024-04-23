Oyuncak ayıdan çıkanlar polisleri şaşkına çevirdi: 14 gözaltı
Tekirdağ'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 7 ayrı adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler arama sırasında oyuncak bir ayının içine zulalanmış uyuşturucuyu ele geçirdi.
Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ve para da ele geçirildi.
7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 947 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 753 TL ele geçirildi.
Oyuncak ayının içine gizlenen uyuşturucu madde de ekipler tarafından tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.