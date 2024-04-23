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23 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:02

Manisa’daki bekçi cinayetinin zanlısı yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bekçilik yaptığı şantiyenin konteynerinde öldürülen Sezer Akbulut’un (54) katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut’un (54) pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği özel ekip kurdu.

Kurulan özel ekip, yaptıkları çalışmaların ardından olayın failinin 25 yaşındaki Serkan K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Salihli’nin Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki ikametinin bulunduğu sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’daki bekçi cinayetinin zanlısı yakalandı - 1. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından suçunu itiraf eden şüpheli Serkan K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Öte yandan Serkan K. ifadesinde, Sezer Akbulut’tan alacağı olduğunu vermemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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