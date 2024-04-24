Kayıp Korhan Berzeg'in evinin yakınında kafatası bulunmuştu! Kimlik ve kredi kartı ayrıntısı

24 Nisan 2024 11:48 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:59

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg’den tek bir iz bile bulunamamıştı.

Armutlu'ya komşu konumda olan Gelgeç Mahallesi’nde konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yapıldığı esnada Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu.

KİMLİK VE KREDİ KARTI BERZEG'E AİT ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na alındı. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bulunan kimlik ve kredi kartının Korhan Berzeg'e ait olduğunu açıkladı.