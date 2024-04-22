Karşısında devekuşunu görünce şaşkına döndü: Gülmekten konuşamadı

22 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:06

Altınordu ilçesi Şenköy Mahallesi’nde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, yolda yürüyen bir devekuşu görünce şaşırdı döndü. Devekuşuyla sohbet eden, az da olsa tedirgin olan vatandaş, o anları cep telefonunun kamerası ile kayda aldı. Görüntüler tebessüm ettirirken, devekuşlarının bir üst mahallede kapının açık unutulması sonucu kaçtığı, sonrasında sahibi tarafından bulunduğu öğrenildi.

'İNSANLAR GELİP FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR'

Kızılhisar Mahallesi’nde 2017 yılında hobi için başladığı devekuşu yetiştiriciliğini devam ettirdiğini ve 2 adet devekuşu olan Levent Üçgül, “Devekuşlarım hayvanların kovalaması nedeniyle kaçtılar. Sonrasında haber gelince Şenköy Mahallesi’nde bulduk. Bunları yetiştirmek bende hobi olarak başladı. Acaba yetişir mi? Diye düşünürken denemek için 2017 yılında aldım. Sonrasına bunları yetiştirmeyi sürdürüyorum. Bu bizim buralarda pek olmadığı için meraklısı çok oluyor, insanlar gelip fotoğraf çekiyor” diye konuştu.



