23 Nisan 2024 14:04 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:09
İzmir otogarında faciadan dönüldü
İzmir’de bir yolcu otobüsü, perona yanaştığı esnada freninin boşalması üzerine kontrolden çıkarak yolcu bekleme alanındaki kapılara çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölü ve yaralının olmadığı belirtildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen kazada büyük bir faciadan dönüldü. Saat 11.30 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre ESADAŞ firmasına ait Erzurum-İzmir arası seyahat yapan Murat Keleş yönetimindeki otobüs, yolcu almak üzere 50 numaralı perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu. Kaza sırasında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı