İzmir otogarında faciadan dönüldü

23 Nisan 2024 14:04 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:09

Milli boksör bekçiyi böyle dövdü: Sopayla kafasına vurdu

Milli boksör bekçiyi böyle dövdü: Sopayla kafasına vurdu

27 saat oldu! Üsküdar-Samandıra metro hattı açılmadı

27 saat oldu! Üsküdar-Samandıra metro hattı açılmadı

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen kazada büyük bir faciadan dönüldü. Saat 11.30 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre ESADAŞ firmasına ait Erzurum-İzmir arası seyahat yapan Murat Keleş yönetimindeki otobüs, yolcu almak üzere 50 numaralı perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu. Kaza sırasında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.