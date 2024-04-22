İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti 

22 Nisan 2024 18:07 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:13

İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamaya göre cemaatin lideri 94 yaşındaki Hasan Kılıç hayatını kaybetti.

İsmailağa'dan yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçimden bir gün önce İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrası İsmailağa Cemaati tarafından yapılan açıklamada "Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), kendisini ziyaret eden Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendi'ye hayır duâda bulundular" denmişti.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon Çaykara'da doğdu. Öğrenciliğini doğduğu köyde devam etti. Daha sonra Bursa'da askerlik hizmetini yaptı. Manevi derslerini Nuri Efendi'den alan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.

Ustaosmanoğlu, vasiyetinde "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.