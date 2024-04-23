İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'a son veda! Yeni lider belli oldu

23 Nisan 2024 17:37 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:40

Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SEVENLERİ CAMİYE AKIN ETTİ

İsmailağa Cemaati Şeyhi ve Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin 2022'de vefatı sonrasında vekili Hasan Kılıç Hoca Efendi cemaatin başına gelmişti. Kılıç'ı sevenler camiyi doldurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı. Hasan Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

CEMAATİN YENİ LİDERİ BELLİ OLDU

Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan oldu.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

1930'da Trabzon Çaykara'da doğan Kılıç, öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Hasan Kılıç, 23 Haziran 2022'de Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu. Kılıç, manevi derslerini "Nuri Efendi" isimli bir din hocasından aldı. Ustaosmanoğlu, vasiyetinde "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.