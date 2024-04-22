Isırığı 5 dakika içinde öldürüyor! Ölümcül yılanlar güneşlenirken görüntülendi

22 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:07

Baharın gelişiyle yılanlar da kış uykusundan uyandı. Hakkari'nin Onbaşılar köyünün Dereiçi mezrasında görüntülenen engerek yılanları tedirgin etti. Sürü halinde kayalıkların üzerinde güneşlenen yılanlar Türkiye'deki en zehirli türlerden biri olarak kabul ediliyor.

Dereiçi mezrasında yaşayan Bahattin Beşer, köyün kırsal alanlarında gezdiği sırada önünde sürü halinde güneşlenen engerek yılanları ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında korku yaşayan Beşer, o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

Bu manzara karşısında hem şaşırdığını hem de korktuğunu ifade eden Beşer, “Bahar ayının başlamasıyla yılan türleri ortaya çıkmaya başladı. Ben de köyde geziyordum, biraz kırsal kesimde dolaştığım sırada sürü halinde engerek yılanlarını gördüm. İnanın o an çok şaşırdım ve korktum. Çünkü normal şartlarda az görüyorduk bu yılanları ama böyle sürü halinde olması korkuttu beni. Ben de o anları kayıt altına aldım. Bir süre sonra hepsi kaya altına girerek kayboldular. Ne olursa olsun zarar vermeyelim bu canlılara, onlar da doğamızın bir parçasıdır” dedi.