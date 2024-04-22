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22 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:15

İnşaat halindeki yerleri ikamet adresi olarak göstermişler! Kıskıvrak yakalandılar

Yabancı uyruklu şahıslara sahte kira sözleşmeleri hazırlayarak Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ibraz ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişi yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnşaat halindeki yerleri ikamet adresi olarak göstermişler! Kıskıvrak yakalandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasal olarak ikamet izni olmayan yabancı uyruklulara sahte kira sözleşmesi hazırlayarak Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri belirlenen 13 şüpheliye yönelik "göçmen kaçakçılığı", "özel belgede sahtecilik" ve "gerçek dışı beyanda bulunma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

110 KİŞİ ADINA SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMİŞLER!

Şüphelilerin yabancı uyruklu 110 kişi adına kira sözleşmeleri düzenledikleri ve bu sözleşmelerin tamamında "yapı kullanma izin belgesi" bulunmayan ve inşaat halinde olduğu tespit edilen aynı yerleri ikamet adresi olarak gösterdikleri tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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