Gökten adeta çamur yağdı, vatandaşlar çeşmelere akın etti

23 Nisan 2024 16:39 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen çamur yağışının ardından otomobillerini temizlemek isteyen vatandaşlar, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan mahalle çeşmelerine akın etti.

Araçlarını yıkamak isteyen vatandaşların akın etmesi sonucu çeşmeler önünde zaman zaman metrelerce araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşlar yanlarında getirdikleri deterjan, fırça, bez ve kovalarla araçlarını temizlemeye çalıştı.

"ARABA GÖZÜKMÜYORDU"

Kimi vatandaşlar ise, sabah kalktığında aracının çamurla kaplandığını ifade ederek, “Arabamın önü arkası görünmüyordu. Burada bir su vurup Salı Pazarına gideceğim” dedi.