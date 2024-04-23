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23 Nisan 2024 16:39 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:52

Gökten adeta çamur yağdı, vatandaşlar çeşmelere akın etti

Tekirdağ’da gökten yağan çamur sonrası, vatandaşlar çamurla kaplanan araçlarını yıkamak için çeşmelere akın etti. Çeşmelerin önünde kalabalıklar oluştu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen çamur yağışının ardından otomobillerini temizlemek isteyen vatandaşlar, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan mahalle çeşmelerine akın etti.

Araçlarını yıkamak isteyen vatandaşların akın etmesi sonucu çeşmeler önünde zaman zaman metrelerce araç kuyrukları oluştu.
Vatandaşlar yanlarında getirdikleri deterjan, fırça, bez ve kovalarla araçlarını temizlemeye çalıştı.Gökten adeta çamur yağdı, vatandaşlar çeşmelere akın etti - 1. Resim

"ARABA GÖZÜKMÜYORDU"

Kimi vatandaşlar ise, sabah kalktığında aracının çamurla kaplandığını ifade ederek, “Arabamın önü arkası görünmüyordu. Burada bir su vurup Salı Pazarına gideceğim” dedi. Gökten adeta çamur yağdı, vatandaşlar çeşmelere akın etti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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