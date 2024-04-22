22 Nisan 2024 13:09 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:15
Dehşete düşüren anlar: Film sahnesi gibi çatışma görüntüleri!
İstanbul Eyüpsultan’da kaydedilen saldırı görüntüleri dehşete düşürdü. 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Çatışma görüntüleri filmleri aratmadı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Mahallesi, Silahtarağa Caddesi'nde meydana gelen olayda, 4 kişi bir araçla akaryakıt istasyonuna geldi. Otomobildeki 4 kişiden 3’ü araçtan indi. O esnada caddeden geçen motosikletin üzerindeki 2 şüpheli, araçtan inenlere silahla ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıslarda, ateş açanlara karşılık verince iki grup arasında çatışma çıktı.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Çatışma esnasında kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonun yanında bulunan kafenin camına isabet etti. Otomobildeki şahısların, motosikletli şüphelilerden kaçtıkları ve silahla karşılık verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı