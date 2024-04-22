Dehşete düşüren anlar: Film sahnesi gibi çatışma görüntüleri!

22 Nisan 2024 13:09 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:15

Merkez Mahallesi, Silahtarağa Caddesi'nde meydana gelen olayda, 4 kişi bir araçla akaryakıt istasyonuna geldi. Otomobildeki 4 kişiden 3’ü araçtan indi. O esnada caddeden geçen motosikletin üzerindeki 2 şüpheli, araçtan inenlere silahla ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıslarda, ateş açanlara karşılık verince iki grup arasında çatışma çıktı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Çatışma esnasında kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonun yanında bulunan kafenin camına isabet etti. Otomobildeki şahısların, motosikletli şüphelilerden kaçtıkları ve silahla karşılık verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.