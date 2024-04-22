Antalya'da İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı! O anlar kamerada

22 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:03

Edinburgh-Antalya seferi yapan uçakta yaşanan olayda, uçakta taşkınlık yapan ve alkollü olduğu belirtilen İskoç yolcu için uçağa polis çağrıldı. Bir süre sonra yanına gelen polisle de tartışmaya giren yolcu, ardından yumrukla saldırmaya başladı.

SERBESR BIRAKILDI

Uçaktaki diğer yolcuları ve çocukları korkutan olay sonrası İskoç yolcu gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uçaktaki o anlar ise bir yolcunun cep telefonu görüntüsüne yansıdı.