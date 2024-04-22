22 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:03
Antalya'da İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı! O anlar kamerada
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’tan Antalya’ya gelen uçaktaki alkollü İskoç yolcu ortalığı birbirine kattı. Taşkınlık yapan yolcu, olaya müdahale etmek isteyen polise yumrukla saldırdı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinburgh-Antalya seferi yapan uçakta yaşanan olayda, uçakta taşkınlık yapan ve alkollü olduğu belirtilen İskoç yolcu için uçağa polis çağrıldı. Bir süre sonra yanına gelen polisle de tartışmaya giren yolcu, ardından yumrukla saldırmaya başladı.
SERBESR BIRAKILDI
Uçaktaki diğer yolcuları ve çocukları korkutan olay sonrası İskoç yolcu gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uçaktaki o anlar ise bir yolcunun cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı