Almanya Cumhurbaşkanı, İstanbul ziyaretinde döner kesti 

22 Nisan 2024 22:10 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 22:15

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği İstanbul’da Berlin'de Meva döner firması tarafından hazırlanan özel döneri, keserek konuklara ikram etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki resmi konutunda Cumhurbaşkanı Steinmeier, üçüncü kuşak Berlinli dönerci Arif Keleş ile bir araya geldi. Keleş'in yanında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da yer alan Steinmeier, bu buluşmada döner kebap kesti.

Türk göçmen işçilerin ortaya çıkardığı döner kebabının, artık Almanya'da milli bir yemek olarak kabul edildiğini ifade etti.

"DÖNERDEN FAZLA YENEN FAST FOOD YOK"

Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." dedi.

Keleş de böyle anlamlı bir ziyarette Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.

Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin davetliler katıldı.