Adana'da feci olay! Minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

22 Nisan 2024 08:35 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:23

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da yaşanan faciada sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken ölenlerin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirilmeye başlandı.

FECİ KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Tarım işçilerinin Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Manisa’ya gitmek için yola çıktıkları, sürücünün yolu bilmediği için navigasyon yardımıyla ilerlediği, navigasyonun da sürücüyü Karaisalı’ya yönlendirdiği öğrenildi.

Sürücünün minibüsün yakıtının bitmesi sonucu bir akaryakıt istasyonuna girdiğinde yanlış yolda olduğunu ve tekrar doğru yola girmek isterken, minibüsün arkasında römork takılı olduğu için virajı dönerken kaza yapıp uçuruma uçtuğu belirlendi.



Girdirli Muhtarı Osman Kılıç, gece kaza olduğu yönünde haber geldiğini kaza yerine giderek yardım ettiklerini ve kaza yapan minibüsün Mardin’den Manisa’ya giderken yanlışlıkla Karaisalı’ya geldiğini söyledi.