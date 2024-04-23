Ziraat Türkiye Kupası yarı finali çift maç usulü olacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde heyecan dorukta! Bu yılın finalistlerini belirleyecek olan yarı final maçları çift maç usulüyle oynanacak. ZTK hangi takımlar hangi günlerde karşı karşıya gelecek? İşte takvim ve detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çift maç usulü uygulanacak.

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Nisan saat 20:30'da oynanacak.

Diğer eşleşmede ise Trabzonspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek ve bu maç 24 Nisan saat 20:30'da gerçekleşecek.

İkinci maçlar ise 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş, 7 Mayıs'ta kendi sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Karagümrük ise 8 Mayıs'ta sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.