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23 Nisan 2024 20:58 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:00

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali çift maç usulü olacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çift maç usulü karşılaşmalar heyecanı artırıyor! İşte maç takvimi ve detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Ziraat Türkiye Kupası yarı finali çift maç usulü olacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde heyecan dorukta! Bu yılın finalistlerini belirleyecek olan yarı final maçları çift maç usulüyle oynanacak. ZTK hangi takımlar hangi günlerde karşı karşıya gelecek? İşte takvim ve detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çift maç usulü uygulanacak. 

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Nisan saat 20:30'da oynanacak.

Diğer eşleşmede ise Trabzonspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek ve bu maç 24 Nisan saat 20:30'da gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali çift maç usulü olacak - 1. Resim

İkinci maçlar ise 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş, 7 Mayıs'ta kendi sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Karagümrük ise 8 Mayıs'ta sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.

 

 
 
 
 
Kaynak: TGRT Haber
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