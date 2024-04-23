Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Ankaragücü - Beşiktaş berabere bitti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki mücadele bu akşam sonuçlandı. Ankara'da oynanan karşılaşma, golsüz beraberlikle bitti. Maç boyunca her iki takım da gol bulma adına çaba gösterdi ancak sonuç değişmedi. Peki, maçın detayları nelerdi, işte maç özeti...

46. dakikada Masuaku'nun yaptığı ortada Muleka'nın kafa vuruşu yan ağlara gitti.

70. dakikada ceza sahası yayının önünde topla buluşan Pedrinho'nun şutu üstten auta gitti.

75. dakikada Macheda'nın kafa vuruşu auta gitti.

MKE Ankaragücü: Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sahaya Bahadır Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Morutan, Flips ve Ali Sowe ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş: Serdar Topraktepe'nin teknik sorumluluğunda sahaya Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica ve Muleka ilk 11'iyle başladı.

Her iki takım da finale yükselmek için avantaj elde edemedi.