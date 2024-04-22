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22 Nisan 2024 15:05 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:06

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Kupası&#039;nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelelerinin hakemleri şöyle:

Yarın
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Ümit Öztürk

24 Nisan Çarşamba
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Kaynak: TGRT Haber
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