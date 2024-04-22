Son dakika! Kulüpler Birliği ile Mehmet Büyükekşi görüşmesinden karar çıktı! Seçim tarihi belli oldu

22 Nisan 2024 16:35 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:21

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin öne alınması için bir diyalog heyeti oluşturdu.

ÜÇ KULÜP BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkanlığını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da yer aldığı heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne geldi.

Toplantı an itibariyle sona erdi. Toplantı sonrası heyet başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: "KULÜPLER BİRLİĞİ BÖLÜNÜYOR"

Başkan Özbek, "Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda görüşme imza toplamaktan ziyade görüşme suretiyle, görüşerek çok daha şık olacağını söyledim. İmza toplama işinde Kulüpler Birliği Vakfı bölünüyor. Bu bölünmenin iyi Kulüpler Birliği ve Federasyon için iyi olmayacağını ifade ettik. Bu manada da en son yaptığımız toplantıda da müzakere edilmesi yönünde bir karar alındı." dedi.

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞMİYOR!

Özbek, "Cuma akşamı Kulüpler Birliği sadece 3 kulübün onayladığı bir kamuoyu açıklaması yayınladı. Bundan evvel de soruldu, görüşlerinizi bildirin diye. Galatasaray'ın okumasına bile fırsat olmadan bu yayına koyuldu. Ben de genel sekreteri aradım, sadece 3 kulüp görüş bildirmiş dedim, konuştum. Ama neticede ok yaydan çıkmış oldu. Neticede biz bugün heyet olarak, bu toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için konulan bu bildiriyle amaçsız, sabote edilir hale geldi. Biz uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyoruz. Biz uzlaşalım derken siz zehir zemberek bir bildiri koyuyorsunuz! Kısa bir görüşme oldu. Federasyon tarihi değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

"İMZA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Özbek, "Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza verdiğimiz zaman ne oluyor, gereken imza verildiği zaman bile seçim haziran sonu, temmuz başından önce yapılmıyor. Neticede imza toplansa da toplanma da bir şey fark etmiyor. Burada şu fırsat kaçırıldı, haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranışla ortadan kalktığını görüyoruz." şeklinde konuştu.