Bülent Uslu'dan flaş Muçi iddiası!

22 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:02

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Ernest Muçi ile ilgili sürpriz iddia gündeme oturdu.

Beşiktaş Kongre Üyesi ve Stüdyoda Futbol yorumcusu Bülent Uslu, 23 yaşındaki Arnavut 10 numaranın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"MUÇİ 25-30 MİLYON EURO'YA SATILABİLİR"

TGRT Haber'de canlı yayınlanan Stüdyoda Futbol programında konuşan Uslu, genç oyuncunun büyük bir transfer yapabileceğini ifade ederek, "Muçi'ye 18 milyon Euro'luk teklif geldi. Belki 25'e, belki 30 milyon avroya satacaksınız. Genç ve iyi bir oyuncu, Avrupa Şampiyonası da oynayacak. Muçi bir yatırımdır" dedi.

10 MAÇTA 3 GOL ATTI

23 yaşındaki Arnavut 10 numara, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetti.

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Muçi'nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Muçi'yi devre arası transfer döneminde 10 milyon Euro karşılığında Legia Varşova'dan kadrosuna katmıştı.