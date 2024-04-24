24 Nisan 2024 00:29 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 00:33
Beşiktaş en son 2021-2022 sezonunda şampiyon oldu
Beşiktaş'ın son şampiyonluğu ve toplamda kaç kez şampiyon olduğu merak ediliyor. İşte detaylar!
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle şimdiye dek son şampiyonluğu olduğu biliniyor. Toplamda kaç kez şampiyon olduğu tekrar gündeme geldi. Siyah-beyazlıların şampiyonluk geçmişi ve en son ne zaman şampiyon oldukları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın toplamda 16 Süper Lig, 10 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunmakta.
İlk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde eden Beşiktaş, Türk futbolunun köklü takımlarından biridir.
Son olarak, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş, bu başarıyla uzun bir aradan sonra tekrar zirveye çıkmıştır.
Bu sezonla birlikte Beşiktaş lig tarihinde toplamda 14 şampiyonluk elde etmiştir.
Kaynak: TGRT Haber