Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nden "oyun" etkinliği! Sektörün nabzı StarGate'te tutulacak

23 Nisan 2024 12:37 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:40

Türkiye’deki oyun endüstrisi dünya devleriyle yarışarak hem dijital dönüşümde rol oynuyor hem de istihdamdaki gücünü her geçen gün büyüterek gençlerin sahaya inmesine katkı sunuyor.

"OYUN EKOSİSTEMİ"NE MERCEK

Türkiye'de de her geçen gün gelişmekte olan bu endüstriyi dosya konusu olarak nisan sayısında sayfalarına taşıyan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, hızla büyüyen ve kısa sürede büyük kâr getiren “oyun ekosistemi’’ni ve yatırım fırsatlarını konuşmak için StartGate’in ev sahipliğinde yarın (24 Nisan Çarşamba) bir etkinlik düzenleyecek.

"BİRLİKTE OYNAYARAK BÜYÜMEK İÇİN...."

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın da bir sunum yapacağı etkinlikte sektörün kendisi ve barındırdığı yatırım fırsatları ele alınacak. "Birlikte oynayarak büyümek için" sloganıyla düzenlenecek etkinlik, Stargate'in Maslak'taki merkezinde saat 11.00 ile 14.00 arasında düzenlenecek.