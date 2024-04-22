22 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:18
Son dakika! Tüketici güveni 10 ayın zirvesinde
Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni 10 ayın zirvesine çıktı.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında %1,4 oranında artarak 80,5 oldu.
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
Kaynak: tgrthaber.com.tr