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22 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:18

Son dakika! Tüketici güveni 10 ayın zirvesinde

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni 10 ayın zirvesine çıktı.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Tüketici güveni 10 ayın zirvesinde

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında %1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

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Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Son dakika! Tüketici güveni 10 ayın zirvesinde - 2. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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