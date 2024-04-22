BBP Lideri Mustafa Destici’den hükümete çağrı: Temmuzda hem emekliye hem de asgari ücretliye zam verilmeli

22 Nisan 2024 14:38 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:46

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sorularını yanıtladı. Destici, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili ‘Bir rüzgar esti, CHP birçok ili aldı” diyerek bunda tek sebebin ‘ekonomi’ olduğunu dikkat çekti.

Destici, "Cumhur İttifakı olarak özellikle büyükşehirlerde ve Anadolu'daki bazı illerde beklediğimiz başarıyı yakalayamadık. 3 büyükşehir zaten muhalefetin elindeydi ama Bursa, Balıkesir gibi büyükşehirleri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Bir rüzgar esti, bu rüzgarın önünde Afyon, Kütahya, Denizli, Amasya, Adıyaman gibi şehirler de duramadı ve CHP'nin yönetimine geçti. Milletimizin tercihine saygılıyız. Benden olmayana hizmet yok anlayışıyla hareket etmezler inşallah. Bu tek bir sebeple izah edilemez ama birinci sebebin ekonomi olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz." dedi.

"VERİLMEYEN ARTIŞLAR, YAPILMAYAN MAAŞ DÜZENLEMELERİ SONUÇLARI ETKİLEDİ"

Hem hayat pahalılığı hem de özellikle bazı kesimlere verilmeyen artışlar ve hakkaniyetle yapılmayan maaş düzenlemelerinin yerel seçimlerin sonuçlarını etkilediğini dikkat çeken BBP Lideri Mustafa Destici, “Emeklilerimiz haklı olarak ‘madem ekonomi kötüyle neden normal memur benim 3 katını alıyor’ diyor. Biz taşeronun kadrolaşması için çok uğraştık. O taşeronlar şimdi 40 bin liranın üstünde maaş alıyor. 30 binin aşağısında maaş alan yok. Ama emekli 10 bin lira alıyor.

Bunda bir maaş ve ücret adaletsizliği var. Ortada bir haksızlık var. Bu sadece seçim meselesi değil, hak mağduriyeti var. Düzeltilmesi lazım. Geçtiğimiz temmuz ayında başladı bu oransızlık, haksızlık ya da maaş adaletsizliği diyelim. O zaman yüzde 25 herkese artış verildi. Fakat öyle bir yasa yapıldı ki Meclis’te kök maaş düşük olduğu için yüzde 25 almalarına rağmen çok düşükte kaldılar. Çok ifade ettim, çok anlattım. Ya sesimizi duymadılar ya da bütçeyi bahane ederek artış gidilmedi. bunun acilen düzeltilmesi lazım."

DESTİCİ: 5 BİN LİRA SEYYANEN ZAM İLE EMEKLİNİN MAAŞI DÜZELTİLMELİ

Destici, hükümete çağrıda bulunarak, "Geçen yıl nasıl ki kamu işçilerine ve memurlara seyyanen zam verilmişse bu temmuz ayında, bir 5 bin lira verilerek en azından düzeltme yolunda bir adım atılmış olmalıdır.” dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bütün yatırımları durdursak karşılayamayız' sözlerini hatırlattı. Destici de, "Bu yatırımların önemli bir kısmı bekleyebilir. Türkiye gerçekten havaalanı ihtiyacını karşılamış durumda. 30 yıl yapılmazsa bunu karşılayabilir. Yeni üniversite açmazsa 30 yıl öyle gidebilir. Yeni yol yapmazsa bir 10 yıl-20 yıl gidebilir. Acil olanlar nedir, barajlardır, sulama ve içme suyuyla ilgili. Buna benzer acil işler vardır. Hiçbir kaymakamlık, belediye başkanlığı ya da vavliliğin binası yapılmadan 30 yıl gidebilir. Stat yapılmadan 30 yıl gidebilir. Boşuna şeyler bunlar. Bu yatırımları durdurup tamamen millete vermek lazım." dedi.

"ASGARİ ÜCRET TEMMUZDA ENFLASYON ORANINDA ARTTIRILMALIDIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın temmuzda "zam yok" açıklamasını da değerlendiren Mustafa Destici, "Asgari ücretli için yılda 2 kez görüşülmesi yüksek enflasyon yüzünden oldu. Ki biz bunu teklif ettik. Isırarla bu teklifimiz kabul gördü. Enflasyonun yüksek seyrettiği ülkemizde asgari ücret 1 kez tespit edilirse, bu alın teri ile evine ekmek götüren asgari ücretlimize haksızlık olur. Temmuz ayı gelecek. Siz bütün memurlarınıza, bütün emeklilerinize, bütün kamu işçilerinize enflasyon oranında zam yapacaksınız. Kamu işçisine yüzde 30 zam yapacaksınız. Kamu işçisi bunu alırken asgari ücretli bunu neden almıyor enflasyon farkını. Bence bu doğru değil. Nasıl kamu işçisine, memura, emekliye bu enflasyon farkı nasıl veriliyorsa asgari ücretli için komisyon toplanmalı, enflasyon oranında asgari ücret arttırılmalıdır." dedi.

Destici, partisinin asgari ücretli için çözümünü de anlattı. Destici, "Biz aslında daha farklı bir teklif yaptık. Biz aynı Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir asgari geçim hane rakamı için tespit komisyonu oluşturulsun. Mesela Ankara'da asgari kaç liraya geçinebilir? Mesela 20 bin lira diyelim. Bir eve 1 asgari ücret giriyorsa 17 bin lira, bunun üstünü yani 20 bin belirlenmişse 3 bin lirasını devlet ona vermelidir." dedi.