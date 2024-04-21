MKK verileri ortaya koydu, borsada yatırımcı sayısı azaldı

21 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:48

Zor diye kimse çalışmıyor, yevmiyesi günden güne artıyor

Zor diye kimse çalışmıyor, yevmiyesi günden güne artıyor

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yatırımcı kaybı yaşandı.

YATIRIMCI SAYISI AZALDI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı 19 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 713 bin 259 kişi azaldı.

Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 455 bin 678 seviyesinden 7 milyon 742 bin 419'a indi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,28 trilyon TL'den 12,1 trilyon TL'ye geriledi.

HAFTAYI KAZANÇLA KAPATTI

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son günü yüzde 1,77 değer kazandı. BIST 100 borsayı haftayı 9.693,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 168,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,08, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile ticaret oldu.