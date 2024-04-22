Gram altında sert düşüş! Yatırımcı riskli bölgeye geçti

22 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:02

Altın fiyatları jeopolitik risklerin azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın, rekor seviyelerin altına geriledi. Gram altında da benzer bir düşüş görüldü. Bazı uzmanlar iki faiz indirimi bekledikleri FED' in eylül ayında sadece bir kez indirim gerçekleştireceğini ifade ediyor.

ONS ALTINDA REKOR DÜŞÜŞ

Rekor seviyelere çıkan ve yıl sonunda 3 bin dolar olması beklenen ons altın, yüzde 1’den fazla düştü. Ons altın, Orta Doğu’daki gelişmelerin azalmasıyla 2 bin 360 dolara çekildi. Gram altın ise serbest piyasalarda 2 bin 560 TL'ye kadar geriledi. Gram dün 2 bin 600 TL'nin üzerinde işlem görüyordu. Ekran fiyatı ise 2 bin 445 TL oldu.

Geçtiğimiz cuma günü İsrail’in İran’ misilleme yaparak füze saldırısında bulunması yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine yol açtı. İran’ın saldırıyı önemsememesi üzerine piyasalara olan etkisi kısıtlı kaldı.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Ancak yatırımcılar olası gelişmeleri yakından takip ediyor. Buna ek olarak altın, çok sayıda Federal Reserve yetkilisinin iddialı açıklamalarının yanı sıra güçlü ABD ekonomik göstergelerinin de aşağı yönlü baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Gelişmelerin ardından altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklara talep azaldı. Güçlü ABD verileri de altını baskıladı. Yatırımcılar artık ABD'nin ilk çeyreğine ilişkin GSYİH rakamlarını ve bu haftanın sonlarında açıklanacak olan ve Fed için önemli bir enflasyon göstergesi görevi gören Mart ayı çekirdek PCE verilerini bekliyor.

GÜVENLİ LİMAN ALIMLARI DURDU

ActivTrades analisti Ricardo Evangelista da İran ve İsrail arasında devam eden gerilimin topyekûn bir savaşa dönüşmesi endişelerinin azalmasının altın fiyatlarını destekleyen güvenli liman alımlarını durdurduğunu söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin yanında cuma günü açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) raporunun da altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirten Evangelista, enflasyonun sürekliliğine ilişkin korkuları teyit ederek faiz indirimlerini erteleyebileceğini ve bunun da altın için olumsuz bir görünüm oluşturduğunu söyledi.