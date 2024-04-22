ENYAKIT’tan çocuklara çevre ve sürdürülebilir enerji eğitimi 

22 Nisan 2024 12:08 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:10

Akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesi ile elektrikli şarj istasyonlarında öncü bir konumda ilerleyen ENYAKIT, ‘Çevren Geleceğindir’ adlı sosyal sorumluluk projesi ile sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. İki yıldır çeşitli kampanyalarla tüketicilerin çevre ve sürdürülebilir enerji konularında bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli kampanyalar gerçekleştiren ENYAKIT, son olarak, Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü iş birliğinde önemli bir çalışmaya imza attı. ENYAKIT, Mart ayından itibaren beş hafta boyunca Manje Buje Cafe Yelki Şarj istasyonunda gerçekleştirilen sunumlarla, genç nesillere sürdürülebilir gelecek ve çevre dostu teknolojiler hakkında eğitimler düzenledi.

Çocuklar elektrikli araçları şarj etmeyi deneyimledi

ENYAKIT ‘Çevren Geleceğindir’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü 3. sınıf öğrencileri ile buluştu. Çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte çevreyi koruma ve temiz tutmanın önemi, elektrikli araçların gelecekteki konumu üzerinde duruldu. Etkinlik kapsamında, ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses ve Proje Yöneticisi Oğuzhan Galip Şanlı’nın önderliğinde, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve çevre dostu teknolojiler konularında öğrencilere detaylı bilgiler aktarıldı. Ardından şarj istasyonuna gelen öğrenciler elektrikli araçları şarj etme deneyimi elde etti.

‘Bilinçli bir nesil için çalışmaya devam ediyoruz’

Tayfun Şenses, konuyla ilgili şunları dile getirdi: "Sürdürülebilir bir çevre ve geleceğe sahip olmak için sosyal sorumluluk projelerinin devamlılığı oldukça büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, ENYAKIT olarak yarınlarımızın teminatı çocuklara temelden sürdürülebilirlik eğitimi vermek üzere yola çıktık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımızın dünyada daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, biz de onların geleceğine katkıda bulunuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek, elektrikli şarj istasyonları ve çevre dostu teknolojiler hakkında onlara detaylı bilgiler sunma imkanı elde ettik. Geleceğimizi korumak için sürdürülebilir alternatiflere ulaşmak adına genç nesillerle bir araya gelmek, bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın bilinçlenmesi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.”