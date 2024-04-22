22 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:03
Bakan Şimşek ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile bir arada!
IMF-Dünya Bankası toplantıları için Washington'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli temaslarda bulunmaya devam ediyor.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
IMF-Dünya Bankası toplantıları için Washington'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile bir araya geldi.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Şimşek'in dün Adeyemo ile bir araya geldiği ifade edildi. Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı