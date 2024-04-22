Bakan Şimşek ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile bir arada!

22 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:03

IMF-Dünya Bankası toplantıları için Washington'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Şimşek'in dün Adeyemo ile bir araya geldiği ifade edildi. Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.