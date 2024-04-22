Altın fiyatları düşüyor! İşte 22 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

22 Nisan 2024 07:48 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 07:49

İran - İsrail arasındaki savaş gerilimi nedeniyle altın fiyatları geçen hafta rekor kırmıştı.

Altın yeni haftaya düşüşle başladı.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 487 TL'den çeyrek altın ise 4 bin 293 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta ons değerinin yeni bir rekora imza atmasının ardından altın fiyatları bugün düşüşe geçti.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 22 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.483,65

Satış 2.484,07

22 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.229,00

Satış 4.289,00

22 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.482,00

Satış 8.761,00

22 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.863,00

Satış 17.080,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.371,78

Satış 2.372,16