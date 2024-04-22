Yaşlanan nüfus bebek bezi üretimini durdurdu, artık geri dönüştürüyorlar

22 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:09

Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

Ülkede nüfus o kadar yaşlı ki bebek bezi üretimi durdu!

Ülkede nüfus o kadar yaşlı ki bebek bezi üretimi durdu!

Japonya'da bebek bezlerine talep keskin bir şekilde azaldı. Bazı şirketler, yılın sonunda bebek bezi üretimini durduracağını açıkladı. Ülkede her geçen gün daha da yaşlanan nüfus nedeniyle yetişkinler için hijyenik ürün üretimi arttı. Bir şirket ise çözümü bambaşka bir şekilde buldu.

BEBEK BEZLERİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Kagoshima vilayetinde bulunan Unicharm, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, bebek bezlerini geri dönüştürmeye başladı. Şirket, dünyanın ilk “yatay” geri dönüştürülmüş bebek bezlerini satmaya başladı.

Unicharm, geri dönüştürülmüş bebek bezlerinin hoş olmayan kokulardan ve bakterilerden arınmış olmasını sağlamak için ozon içeren sterilizasyon, ağartma ve koku giderme teknolojisini kullandığını belirtti.

''UZMANLARDAN ONAY ALDIK''

Mainichi gazetesine göre, Unicharm'ın üst düzey yöneticilerinden Tsutomu Kido, "Hijyen konusunda uzmanlardan onay aldık." dedi.

Geri dönüştürülmüş bebek bezleri, geliştirildikleri 2022 yılından bu yana Kagoshima'daki hastanelerde ve bakım tesislerinde kullanılıyor.

''NORMALİNDEN HİÇ FARKI YOK''

Unicharm'a göre şu anda genel satışta olan ürün yelpazesi, normal tek kullanımlık bebek bezlerinden biraz daha pahalı olan çocuklara yönelik olanları da içeriyor.

Bir açıklamada, "Bu ürünleri kullanan müşteriler rahat olduklarını ve normal bebek bezlerinden hiçbir farkı olmadığını söylediler" denildi.

JAPONYA'DA NÜFUS GERİLİYOR

Öte yandan Japonya'nın nüfusu, Ekim 2023 rakamlarına göre önceki yıla kıyasla 595 bin azalarak 124 milyon 352 bine geriledi.