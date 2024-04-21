21 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:58
Pakistan'da hedef yine gümrük görevlileri! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var
Pakistan'da yeniden gümrük görevlileri hedef alındı. Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi, 2 gümrük görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Pakistan'ın kuzeybatı sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 2 gümrük görevlisi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Bölge polisi, eyaletin Dera İsmail Han bölgesindeki kontrol noktasında gümrük görevlilerinin silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Saldırıda 2 gümrük görevlisinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirten polis, bölgeyi kordon altına aldıklarını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Polis, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bilgisini paylaştı.
5 GÜMRÜK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Dera İsmail Han bölgesinde, 19 Nisan'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 gümrük görevlisi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı