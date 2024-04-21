Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Nijerya’da askerlere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
21 Nisan 2024 22:22 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 22:25

Nijerya’da askerlere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Nijerya'da silahlı saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi. Ordu Sözcüsü, saldırıda 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya’da askerlere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

6 ASKER ÖLDÜ!

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, Niger eyaletindeki Karaga köyünde görev yapan ordu mensuplarının silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Nwachukwu, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını kaydetti.

SALDIRILAR ARTIYOR

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...