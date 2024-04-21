İsrail'in saldırısında İran'ın S-300 hava sistemi zarar gördü! Hasar uydu kameralarıyla ortaya çıktı

21 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:49

Hamas lideri Haniye'den dikkat çeken açıklamalar: İsrail Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünü reddetti

Hamas lideri Haniye'den dikkat çeken açıklamalar: İsrail Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünü reddetti

İsrail'in İran'a düzenlediği misilleme hava saldırısında İran'ın S-300 hava savunma sisteminin önemli bir parçasının hasar aldığı ortaya çıktı. Rusya ile İsrail arasındaki gerilimi de artıracak zarar, uydu görüntüleriyle anlaşıldı.

İran ise İsrail'in İsfahan'ı hedef aldığı saldırıya dair "İsfahan'da gece duyulan gürültülerin, hava savunma sisteminin şüpheli bir cismi hedef almasından kaynaklandı" açıklamasında bulunmuştu.

İSRAİL'İN İRAN'A MİSİLLEME SALDIRISI

İran'ın 'şüpheli cisim' açıklamasına İsrail'den uçaktan bırakılan roketler açıklaması gelse de Tahran yönetimi bu iddiayı reddetmişti. İran, İsrail'in saldırıda '3 mini İHA' kullandığını öne sürmüştü.

İran basını, 19 Nisan sabahı İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazmıştı.

İsfahan'daki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediğini yazmıştı.