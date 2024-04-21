Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

21 Nisan 2024 13:18 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 13:21

ABD'li milyonerin 'çılgınca' bulunan sosyal deneyi az kalsın felaketle sonuçlanıyordu. Mike Black, bir yıl boyunca parasız bir başlangıçla, evsiz bir şekilde 1 milyon dolar biriktirebileceğini iddia etti. Hatta bu deneyimlerini de sosyal medya platformu YouTube'da paylaştı.

Lüks hayatını bir kenara bırakıp sokaklarda yaşamaya başlayan Mike, asıl amacının insanlara motivasyon sağlama olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Birçok kişi pandemide her şeylerini kaybetti ve depresyonda. Bir gecede 10 milyon dolar kaybeden arkadaşım var. Onlara umut olmak istiyorum.''

AÇ VE SUSUZ KALDI

Sokaklarda dilenerek ve geçici işlerde çalışarak para toplamaya çalışan Mike Black, uzun süre aç ve susuz kaldığını da videolarında anlatıyordu. Fakat Black'in deneyi, hastalığı nedeniyle kısa sürdü.

HASTA DÜŞTÜ

Sokaklarda yaşamanın ve parasız kalmanın zorlukları nedeniyle hasta düşmesinin ardından YouTube kanalında evsizlik macerasını sonlandırdığını açıkladı.

Kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu projesini 2 ay erken bitiren Black, soluğu hastanede aldı. Deneyin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf eden adam, sokaklarda yaşamanın hayatının en zor deneyimi olduğunu, bazen içecek su bile bulamadığını söyledi.

SADECE 64 BİN DOLAR KAZANABİLDİ

Black, üç ayda kiralık bir ev tutmayı başarmış ve girişimci ruhuyla sosyal medyadan para kazanmaya da başlamıştı. 1 milyon dolar hedefine ulaşamasa da azmin gücünü gösterdiğine inanan milyoner, 10 ayda 64 bin dolar kazanabildi.