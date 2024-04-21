Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Yeni anlaşmalar yolda

21 Nisan 2024 15:13 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:50

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile görüştü. Bakan Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşıyla kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yılın ardından Irak'a ziyaretine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''20'DEN FAZLA ANLAŞMA İMZALANACAK''

Seyahatin iki ayaklı olacağını söyleyen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat iki ayaklı olacak, Bağdat ve Erbil ayağı var. Bağdat'la sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet başkanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelip bir çalışma toplantısı yemeği olacak. Kendisi Irak Cumhurbaşkanıyla da bir araya gelecek."

''Ziyarette 20'den fazla anlaşma imzalanacak."

"Irak'taki mevcut siyasal dengeleri çok fazla rahatsız etmeden terörle mücadelede nasıl büyük adımlar atılabilir, Bağdat yönetimiyle çok yoğun görüşmeler içerisindeyiz.''

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gideceğini belirterek, Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacağını; ardından anlaşmaların imzalanacağını kaydetti.