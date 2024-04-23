23 Nisan 2024 15:20 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:27
Deneyimli dağcı 300 metreden çukura çakıldı!
İtalya'daki kayak merkezi Cortina d'Ampezzo'ya tırmanan dağcı Monica Reginato, 300 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Dağcı Monica Reginato, kuzey İtalya'da bulunan kayak merkezi Cortina d'Ampezzo'ya tırmanışı sırasında 300 metre yükseklikten düştü. Veneto bölgesindeki Dolomites'teki Sorapiss Dağı'ndaki olay yerine acil servis geldiğinde ise çok geçti, dağcının öldüğü tespit edildi.
CESEDİ VİNÇLE ALINABİLDİ
Kurtarma ekiplerinin cesedini almak için 20 metrelik bir vinç kullanmak zorunda kaldığı, dağcının yüzlerce metre derinlikteki çukura düştüğü belirtildi.
Yerel basında, yanındaki arkadaşlarının şok tedavisi gördüğü belirtildi.
DENEYİMLİ BİR DAĞCIYDI
55 yaşındaki Reginato'nun 20 yıldan fazla bir süredir dağcılık okulunda eğitmenlik yapan deneyimli bir dağcı olduğu açıklandı.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri