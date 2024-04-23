Deneyimli dağcı 300 metreden çukura çakıldı!

23 Nisan 2024 15:20 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:27

Ölüme neden olan sır! Köpek ısırdı kimseye söylemedi sadece 2 ay yaşadı

Ölüme neden olan sır! Köpek ısırdı kimseye söylemedi sadece 2 ay yaşadı

Dağcı Monica Reginato, kuzey İtalya'da bulunan kayak merkezi Cortina d'Ampezzo'ya tırmanışı sırasında 300 metre yükseklikten düştü. Veneto bölgesindeki Dolomites'teki Sorapiss Dağı'ndaki olay yerine acil servis geldiğinde ise çok geçti, dağcının öldüğü tespit edildi.

CESEDİ VİNÇLE ALINABİLDİ

Kurtarma ekiplerinin cesedini almak için 20 metrelik bir vinç kullanmak zorunda kaldığı, dağcının yüzlerce metre derinlikteki çukura düştüğü belirtildi.

Yerel basında, yanındaki arkadaşlarının şok tedavisi gördüğü belirtildi.

DENEYİMLİ BİR DAĞCIYDI

55 yaşındaki Reginato'nun 20 yıldan fazla bir süredir dağcılık okulunda eğitmenlik yapan deneyimli bir dağcı olduğu açıklandı.