Bu ilk garip kayıp vakası değil! Profesör resmen sırra kadem bastı

23 Nisan 2024 09:37 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:48

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Asya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Çinli profesör Fan Yuntao kayıplara karıştı. 2023 yılının şubat ayında Çin'in Şanghay bölgesine giden Fan, yaklaşık iki ay yani nisan ayında döneceğini söyledi. Fakat gittiğinden beri haber alınamıyor.

KAYBOLUŞUNA İLİŞKİN GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında durumun, yıllardır bir Japon üniversitesinde eğitim veren profesörün insan haklarıyla ilgili olduğunu, Çinli profesörün ortadan kayboluşuna ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi. Fan, üniversitede uluslararası hukuk ve politika uzmanı olarak tanınıyor.

BU İLK GARİP KAYIP VAKASI DEĞİL

Fan'ın kaybolması, daha önce yaşanan benzer durumları akıllara getirdi. Tokyo'da bulunan Toyo Gakuen Üniversitesi'nde Çinli profesör Zhu Jianrong da 2013 yılında memleketi Şanghay'a gittikten sonra ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık altı ay sonra Japonya'da ailesine kavuşabilen Zhu hakkında açılan casusluk soruşturmasının halen sürdüğü belirtiliyor.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Eğitim Üniversitesinden Çinli profesör Yuan Keqin ise 2019'da casusluk suçlamasıyla Çin'de gözaltına alınmış, savcılıkça hakkında iddianame hazırlanmıştı.