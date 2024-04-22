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22 Nisan 2024 10:26 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:40

ABD, Irak kararına uymadı Suriye'deki üssü hedef oldu, saldırılar yeniden başladı

ABD askerlerinin Irak'tan çekilmemesi bölgedeki tansiyonu yükseltti. Suriye'deki ABD askeri üssünün Iraklı militan grup tarafından vurulması saldırıların yeniden başladığına işaret. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
ABD, Irak kararına uymadı Suriye&#039;deki üssü hedef oldu, saldırılar yeniden başladı

Irak'ın Zummar kasabasından fırlatılan 5 roketle Suriye'deki ABD üssü vuruldu. Iraklı bir militan grup, ülkedeki ABD kuvvetlerine saldırılarını sürdüreceklerini belirterek, saldırıyı üstlendi. Bu saldırı, şubat ayından beri ABD kuvvetlerine yapılan ilk saldırıydı. 

Saldırı, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da görüşmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

Iraklı Kataib Hizbullah, görüşmede ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesine dair bir ilerleme gerçekleşmediğini düşündüklerini bu yüzden saldırıları başlatma kararı aldıklarını açıkladı. Iraklı militan grup, "Kısa süre önce olan şey başlangıçtır" açıklamasında bulundu. 

ABD, Irak kararına uymadı Suriye'deki üssü hedef oldu, saldırılar yeniden başladı - 1. Resim

SURİYE'DEKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdel Rahman, Irak topraklarından Kharab al-Jir Hava Üssü'ne birkaç roket atıldığını söyledi. 

Irak'tan yapılan açıklamada, "Yasa dışı elementler, Suriye topraklarının kalbinde uluslararası koalisyona ait bir hava üssünü roketlerle hedef almıştır" ifadelerine yer verildi.

SALDIRIDA KULLANILAN ROKET RAMPASI BULUNDU

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise, ABD üssüne gerçekleştirilen roketli saldırının ardından Suriye sınırı yakınlarındaki Musul kentine bağlı bölgelerde arama çalışmaları başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, saldırıyı düzenleyen yasa dışı grupları etkisiz hale getirmek üzere bölgede başlatılan operasyonda, saldırıda kullanılan roket rampasının bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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