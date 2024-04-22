Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - MKE Ankaragücü yarı final maçının hakemi Ümit Öztürk oldu

22 Nisan 2024 15:13 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:27

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde eşleşen MKE Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasının hakeminin kim olacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Taraftarlar tarafından ayrıca maçın hangi kanalda ve saat kaçta olduğu da merak ediliyor.

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı 23 Nisan Salı günü 20.30'da oynanacak.

Maçın rövanş karşılaşması ise 7 Mayıs Salı günü saat 20.30'da düzenlenecek.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçın hakemi ise Ümit Öztürk oldu.

Ümit Öztürk ilk olarak 2 Ekim 2015 tarihinde 1. Lig'de maç yönetmeye başladı.

2023/2024 sezonunda deneyimli hakem Süper Lig'de 18 tane, Türkiye Kupası'nda ise 1 tane maç yönetti.

Bu maçlarda toplam 96 sarı kart, 1 tane de kırmızıdan sarı kart gösterdi.