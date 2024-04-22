22 Nisan 2024 15:13 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:27
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - MKE Ankaragücü yarı final maçının hakemi Ümit Öztürk oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçları yarın başlayacak. MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının hakemi kimdir sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını da merak ediyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde eşleşen MKE Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasının hakeminin kim olacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor.
Taraftarlar tarafından ayrıca maçın hangi kanalda ve saat kaçta olduğu da merak ediliyor.
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı 23 Nisan Salı günü 20.30'da oynanacak.
Maçın rövanş karşılaşması ise 7 Mayıs Salı günü saat 20.30'da düzenlenecek.
ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçın hakemi ise Ümit Öztürk oldu.
Ümit Öztürk ilk olarak 2 Ekim 2015 tarihinde 1. Lig'de maç yönetmeye başladı.
2023/2024 sezonunda deneyimli hakem Süper Lig'de 18 tane, Türkiye Kupası'nda ise 1 tane maç yönetti.
Bu maçlarda toplam 96 sarı kart, 1 tane de kırmızıdan sarı kart gösterdi.
Kaynak: TGRT HABER