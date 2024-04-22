Yarın (23 Nisan) sağlık ocakları kapalı olacak
23 Nisan'a 1 gün kala sağlık ocaklarından hizmet alacak olan vatandaşlar açık mı, kapalı mı sorularına cevap aradı. Resmi tatil sebebiyle birçok kurum tatil yapacak ve bu nedenle kapalı olacak. 2024 resmi tatil takvimi...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda aile hekimlerinin hizmet verip vermediği gündemde yer alıyor. Çoğu kurumun kapalı olmasından dolayı sağlık ocakları açık mı araştırıldı.
Aile hekimleri, resmi tatil sebebiyle yarın kapalı olacak. 24 Nisan Çarşamba gününden itibaren normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 günlük ara verilecekken hastaneler kapalı olacak.
Borsa, noter, eczane gibi kurumlar da 23 Nisan günü hizmet vermeyecek. Borsa, noter gibi kuruluşlarda işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar bugün (22 Nisan) işlemlerini gerçekleştirebilir.
2024 yılında bulunan resmi tatiller şöyle:
1 Ocak Yılbaşı
9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
10 Nisan Ramazan Bayramı
11 Nisan Ramazan Bayramı
12 Nisan Ramazan Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı
17 Haziran Kurban Bayramı
18 Haziran Kurban Bayramı
19 Haziran Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi