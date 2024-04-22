Yarın (23 Nisan) sağlık ocakları kapalı olacak

22 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:27

23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda aile hekimlerinin hizmet verip vermediği gündemde yer alıyor. Çoğu kurumun kapalı olmasından dolayı sağlık ocakları açık mı araştırıldı.

Aile hekimleri, resmi tatil sebebiyle yarın kapalı olacak. 24 Nisan Çarşamba gününden itibaren normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 günlük ara verilecekken hastaneler kapalı olacak.

Borsa, noter, eczane gibi kurumlar da 23 Nisan günü hizmet vermeyecek. Borsa, noter gibi kuruluşlarda işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar bugün (22 Nisan) işlemlerini gerçekleştirebilir.

2024 yılında bulunan resmi tatiller şöyle:

1 Ocak Yılbaşı

9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

10 Nisan Ramazan Bayramı

11 Nisan Ramazan Bayramı

12 Nisan Ramazan Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Kurban Bayramı

17 Haziran Kurban Bayramı

18 Haziran Kurban Bayramı

19 Haziran Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi