Yalı Çapkını Akın'ın babası Tayyar karakterini Nazmi Kırık oynuyor

22 Nisan 2024 12:01 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:15

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziye yeni katılacak olan Tayyar karakterinin kim olduğu ve oynayan oyuncu Nazmi Kırık'ın hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tayyar karakteri dizinin senaryosunda Akın'ın babası ve Mezide'nin eşi olarak geçiyor.

Nazmi Kırık 1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Mezopotamya Kültür Merkezi Diyarbakır şubesinde tiyatro ve dans çalışmaları alan ünlü isim kısa sürede birçok oyunda yer aldı.

1999 yılında Güneşe Yolculuk filmi ile ilk kez sinemada rol alan ünlü oyuncu 2005'te oynadığı Kilometer Zero filmiyle "en iyi erkek oyuncu adayı" olarak gösterildi.

Oyuncu Bir Başkadır, Çukur, Siyah İnci, Hükümet Kadın, Organize İşler, Küçük Özgürlük, Fotoğraf, Gönül, Ya Çok Seversen, Ne Gemiler Yaktım gibi yapımlarda da rol aldı.