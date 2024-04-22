22 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:16
TFF Başkan adayı ve eski Samsunspor Başkanı olan İsmail Uyanık'ın hayatı ve biyografisi
Eski Samsunspor başkanı olan İsmail Uyanık TFF Başkan adayı olduğunu açıkladı. Vatandaşlar tarafından açıklamanın ardından İsmail Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımı tutuyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz tarihinde yeni başkanı seçmek için seçimli genel kurul düzenleyecek.
Servet Yardımcı, Erdal Alkış ve İsmail Hacıosmanoğlu gibi isimlerin ardından Samsunspor başkanı İsmail Uyanık aday olduğunu açıkladı.
İsmail Uyanık 1961 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İstanbul Lisesi mezunu olan iş insanı, 15 yıl boyunca Samsunspor başkanlığı yapmıştır.
Başkanlığının ilk sezonunda Samsunspor Süper Lig'e çıkmıştır ve kendi döneminde bir daha düşmemiştir.
İsmail Uyanık'ın Samsunspor'da başkanlık yaptığı dönemler ise şöyle:
|Görev Tarihi
|Yerine Geldiği
|Yerine Gelen
|1 Haziran 1991 - 20 Ocak 2001
|Aslan Çınar
|Yusuf Ziya Yılmaz
|26 Haziran 2002 - 20 Haziran 2005
|Yusuf Ziya Yılmaz
|Adnan Ölmez
|2 Haziran 2018 - 2 Ocak 2020
|Ahmet Güral Karayılmaz
|Suat Çakır
Kaynak: TGRT HABER