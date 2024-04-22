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22 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:16

TFF Başkan adayı ve eski Samsunspor Başkanı olan İsmail Uyanık'ın hayatı ve biyografisi

Eski Samsunspor başkanı olan İsmail Uyanık TFF Başkan adayı olduğunu açıkladı. Vatandaşlar tarafından açıklamanın ardından İsmail Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımı tutuyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
TFF Başkan adayı ve eski Samsunspor Başkanı olan İsmail Uyanık&#039;ın hayatı ve biyografisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz tarihinde yeni başkanı seçmek için seçimli genel kurul düzenleyecek.

Servet Yardımcı, Erdal Alkış ve İsmail Hacıosmanoğlu gibi isimlerin ardından Samsunspor başkanı İsmail Uyanık aday olduğunu açıkladı.

TFF Başkan adayı ve eski Samsunspor Başkanı olan İsmail Uyanık'ın hayatı ve biyografisi - 1. Resim

İsmail Uyanık 1961 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İstanbul Lisesi mezunu olan iş insanı, 15 yıl boyunca Samsunspor başkanlığı yapmıştır.

Başkanlığının ilk sezonunda Samsunspor Süper Lig'e çıkmıştır ve kendi döneminde bir daha düşmemiştir. 

İsmail Uyanık'ın Samsunspor'da başkanlık yaptığı dönemler ise şöyle:

Görev TarihiYerine GeldiğiYerine Gelen
1 Haziran 1991 - 20 Ocak 2001Aslan Çınar Yusuf Ziya Yılmaz
26 Haziran 2002 - 20 Haziran 2005Yusuf Ziya YılmazAdnan Ölmez
2 Haziran 2018 - 2 Ocak 2020Ahmet Güral KarayılmazSuat Çakır

Kaynak: TGRT HABER
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