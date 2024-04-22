TFF Başkan adayı ve eski Samsunspor Başkanı olan İsmail Uyanık'ın hayatı ve biyografisi

22 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:16

Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz tarihinde yeni başkanı seçmek için seçimli genel kurul düzenleyecek.

Servet Yardımcı, Erdal Alkış ve İsmail Hacıosmanoğlu gibi isimlerin ardından Samsunspor başkanı İsmail Uyanık aday olduğunu açıkladı.

İsmail Uyanık 1961 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İstanbul Lisesi mezunu olan iş insanı, 15 yıl boyunca Samsunspor başkanlığı yapmıştır.

Başkanlığının ilk sezonunda Samsunspor Süper Lig'e çıkmıştır ve kendi döneminde bir daha düşmemiştir.

İsmail Uyanık'ın Samsunspor'da başkanlık yaptığı dönemler ise şöyle: