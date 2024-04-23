Süper Lig tescil edilmeyebilir sözüyle gündeme gelen Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın hayatı ve biyografisi

23 Nisan 2024 16:09 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:11

Habertürk ekranlarında katıldığı programda söylediği sözle gündeme oturan Süleyman Hurma, aktif olarak Fatih Karagümrük Başkanı'dır.

TFF seçimlerine kısa süre kala Süleyman Hurma, FIFA ve UEFA'nın Türk futbolunu takibe aldığını aktardı.

Taraftarlar tarafından TFF başkan seçim tarihinin değişip değişmediğini merak ederken Hurma canlı yayında şu sözleri aktardı:

"Ben o müzakereden bir şey çıkmayacağını toplantıda dile getirdim.

Bir heyet seçildi, görüşmeye gittiler ve görüşmeden bir şey çıkmadı.

4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı.

İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi.

Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı."

Konuyla ilgilli detayları aktardıktan sonra şunları söyledi:

"Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya.

Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu.

Bir ayda iki kez gündeme geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim" dedi.

TFF'den konuyla ilgili direkt bir açıklama henüz gelmedi.

SÜLEYMAN HURMA HAKKINDA

Süleyman Hurma, 26 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Fatih Karagümrük SK Başkanı olarak görev almakta.

3 Aralık 1964 tarihinde Refahiye, Erzincan'da dünyaya gelen isim, 59 yaşındadır.

Karagümrük'ten önce çeşitli kulüplerde menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü.

Karagümrük'ü satın aldıktan sonra takım 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.

Yaşamı Trabzonspor, Samsunspor ve Kayserispor takımlarında menajerlik yaptı.

Türk futbolunda yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gökhan Ünal, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Nordin Amrabat, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Dursun gibi oyuncuları yüksek bedellerle sattı.