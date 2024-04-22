22 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:05
Şekip Mosturoğlu'nun hayatı ve biyografisi
Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında yer alan Mosturoğlu'nun kim olduğu merak edilirken kaç yaşında, ne iş yapıyor gibi sorular da araştırıldı. 5 Mart 2006 - 5 Haziran 2018 aralığında Fenerbahçe SK Asbaşkanlığı görevini yürüten isim hakkında...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Nisan 1966 yılında dünyaya gelen Şekip Mosturoğlu'nun gündemde yer almasının üzerine mesleği ve nerelerde eğitim aldığı araştırıldı. Detaylar...
Türk avukat ve siyaset yöneticisidir. 2006 ile 2008 yılları aralığında Fenerbahçe Asbaşkanlığı yapan isim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
TFF'de 1997-2004 aralığında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer almıştır.
2004-2006 aralığında Levent Bıçakçı başkanlığında TFF Asbaşkanı olarak görev alan isim 2006 senesinde Aziz Yıldırım yönetimindeyken asbaşkan oldu.
İngilizce bilmektedir.
Kaynak: TGRT Haber