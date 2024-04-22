22 Nisan 2024 11:53 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:53
Rachel Araz'ın eşi Sami Kiresepi'nin hayatı
Sosyal medya fenomenlerinden biri olan Rachel Araz'ın sevenleri özel hayatını da yakından takip etmekte. 1 milyon takipçisi olan güzel isim hakkında eşi kim, ne iş yapıyor gibi sorular gündemde yer alırken Sami Kiresepi kimdir merak edildi.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Sami Kiresepi'nin mesleği, kaç yaşında olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Instagram'da büyük takipçi kitlesine hakim olan Rachel Araz'ın eşi hakkında...
Santa Farma şirketinin sahibi olan isim, 1 Ocak 1976 yılında dünyaya gelmiştir. 2016 senesinde Rachel Araz ile evlenen ismin ilk evliliği Alexis Nina ile olmuştu.
Kaynak: TGRT Haber