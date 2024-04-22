Rachel Araz'ın eşi Sami Kiresepi'nin hayatı

22 Nisan 2024 11:53 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:53

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Sami Kiresepi'nin mesleği, kaç yaşında olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Instagram'da büyük takipçi kitlesine hakim olan Rachel Araz'ın eşi hakkında...

Santa Farma şirketinin sahibi olan isim, 1 Ocak 1976 yılında dünyaya gelmiştir. 2016 senesinde Rachel Araz ile evlenen ismin ilk evliliği Alexis Nina ile olmuştu.

Üçüncü kuşak yönetici olan isim, Fevziye Mektepleri Vakfı Ayazağa Işık Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra American University Kogod School of Business’tan mezun oldu.

Brandeis University International’da İşletme alanında MBA derecesi vardır. 2001 senesinde çalışma hayatına ABD’de Johnson & Johnson’da başlamıştır. Ticari Pazarlama Asistanı, Pazarlama Müdür Yardımcısı ve Ürün Müdürü olarak gören almıştır.

2006 senesinde Santa Farma’da çalışmaya başlayan isim, Ürün Müdürü, Bölge Tanıtım Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Pazarlama Direktörü olarak çalışmıştır.