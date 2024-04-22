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22 Nisan 2024 09:53 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:06

Opera sanatçısı ve oyuncu Aslı Omağ'ın hayatı ve biyografisi

1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı isim hakkında kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Müzisyen sevgilisi Emir Yeşil'in vefatının ardından sevenleri desteklerini eksik etmedi. Aslı Omağ'ın yer aldığı diziler...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Opera sanatçısı ve oyuncu Aslı Omağ&#039;ın hayatı ve biyografisi

Son zamanlarda gündemde yer alan kişiler arasında olan Aslı Omağ ile ilgili merak edilenler arasında nereli olduğu ve hangi filmlerde rol aldığı yer aldı.

Omağ, 31 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Hounslow’da Alexandra Primary School ve Kew College Richmond okulunda tamamlayan isim 1980 senesinde Türkiye'ye geldi ve Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun oldu.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Opera ve Sahne Sanatları Bölümü’nü kazanan isim Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

1991 senesinde İstanbul Beyaz Güvercin Şarkı Yarışması’nda Sadece isimli parçası ile finale kalmıştır. 1992 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finaline Son bir defa isimli şarkı ile katılmıştır.

Grup Turkuaz isimli grup ile 1998 senesinde kadar çeşitli konserler düzenledi.

Opera sanatçısı ve oyuncu Aslı Omağ'ın hayatı ve biyografisi - 1. Resim

2002 senesinde Ferhat Göçer ile “Q Club” da aynı sahneyi paylaşan isim, 2003 senesinden beridir Grup Rapsodi ile devam etmektedir.

Yer aldığı dizi ve filmler şöyle:

Hayat Bilgisi - konuk oyuncu

 Binbir Gece - konuk oyuncu

 Akasya Durağı - konuk oyuncu

 Benim Annem Bir Melek - konuk oyuncu

Papatyam - başrol

Canım Benim - konuk oyuncu

 Dedemin Dolabı - yardımcı oyuncu

Opera sanatçısı ve oyuncu Aslı Omağ'ın hayatı ve biyografisi - 2. Resim

 Yalan Dünya - konuk oyuncu

 Yağmurdan Kaçarken - yardımcı oyuncu

 Kalbim Ege'de Kaldı - yardımcı oyuncu

Vatanım Sensin - yardımcı oyuncu

Kalk Gidelim - başrol

Sinema projeleri arasında  RIO 2, Seni Seviyorum Adamım,  No Ofsayt,  Sokakların Kralı Romeo, Hırsız Var yer aldı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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