Mehmed Fetihler Sultanı Evrenosoğlu rolünü Serdar Gökhan oynuyor
TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Evrenosoğlu kimdir sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar karakteri oynayan Serdar Gökhan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını da merak ediyor. İşte, detaylar...
Fatih Sultan Mehmed'in hayatının konu edildiği TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı dizisine yeni bir karakter katılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin senaryosuna "Evrenosoğlu" karakteri dahil oluyor.
Karakteri ise Yeşilcam'ın ünlü oyuncusu Serdar Gökhan oynayacak.
Vatandaşlar tarafından Evrenosoğlu karakterinin kim olduğu araştırılıyor.
Evrenosoğlu karakteri bir Türk akıncı beyidir. Karakter dizide Serdar Gökhan tarafından oynanmaktadır.
Serdar Gökhan 15 Mart 1943 tarihinde Bolu'da dünyaya gelmiştir.
Aynı zamanda ressam olan ünlü oyuncunun ilk başrol oynadığı film "Kadırgalı Ali"dir.
Usta oyuncu Diriliş Ertuğrul filminde Süleyman Şah karakterini canlandırmıştır.
Serdar Gökhan'ın rol aldığı bazı yapımlar ise şöyle:
- Kanun Savaşçıları
- Karaoğlan
- Sev Kardeşim
- Elif
- Kırmızı Işık
- Fatmagül'ün Suçu Ne?
- Babalar ve Evlatlar
- Diriliş Ertuğrul
- Kurt Seyit ve Şura
- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
- Efsane
- Mehmet Fetihler Sultanı