Mehmed Fetihler Sultanı Evrenosoğlu rolünü Serdar Gökhan oynuyor

24 Nisan 2024 09:18 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:44

Fatih Sultan Mehmed'in hayatının konu edildiği TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı dizisine yeni bir karakter katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin senaryosuna "Evrenosoğlu" karakteri dahil oluyor.

Karakteri ise Yeşilcam'ın ünlü oyuncusu Serdar Gökhan oynayacak.

Vatandaşlar tarafından Evrenosoğlu karakterinin kim olduğu araştırılıyor.

Evrenosoğlu karakteri bir Türk akıncı beyidir. Karakter dizide Serdar Gökhan tarafından oynanmaktadır.

Serdar Gökhan 15 Mart 1943 tarihinde Bolu'da dünyaya gelmiştir.

Aynı zamanda ressam olan ünlü oyuncunun ilk başrol oynadığı film "Kadırgalı Ali"dir.

Usta oyuncu Diriliş Ertuğrul filminde Süleyman Şah karakterini canlandırmıştır.

Serdar Gökhan'ın rol aldığı bazı yapımlar ise şöyle: