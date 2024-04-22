İstanbul Ömerli Barajı 92.4'e yükselirken genel baraj doluluk oranı 83.1 oldu

22 Nisan 2024 10:23 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:24

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından geçen cumartesi etkili olan yağışın ardından baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar İstanbul'un en büyük barajı olan Ömerli Barajı'nın yüzde kaçının dolduğunu da merak ediyor.

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre İstanbul genelinde barajların doluluk oranı 83,1'e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı ise 92.4 ile Ömerli Barajı'nda oldu.

En düşük su miktarı ise 61.18'le Sazlıdere Barajı'nda ölçüldü.

İstanbul'un barajlarının doluluk oranları ise şöyle:

Büyükçekmece Barajı: 77.16

Sazlıdere Barajı: 61.18

Istarancalar Barajı: 87.29

Kazandere Barajı: 73.59

Pabuçdere Barajı: 72.03

Ömerli Barajı: 92.4

Darlık Barajı: 85.28

Elmalı Barajı: 89.62

Terkos Barajı: 90.53

Alibey Barajı: 67.56