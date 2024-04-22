Harvard ödüllü Türk fizikçi Furkan Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

22 Nisan 2024 11:27 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:28

Harvard'dan ödül alan Türk Fizikçi Furkan Öztürk'ün hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırıyor.

Vatandaşlar ayrıca Türk fizikçinin kaç yaşında ve nereli olduğunu da merak ediyor.

Tam adı Şükrü Furkan Öztürk olan fizikçi 1999 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nü tamamladıktan sonra akademik kariyerine 2018 yılında Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü'nde devam etti.

Doktora eğitimini Harvard'da yapan başarılı fizikçi günümüzde Erbium elementi ile kuantum gaz mikroskobu üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Türk fizikçi, Wiezmann Enstitüsü ve Combridge Üniversitesi'nde de misafir araştırmacı olarak görev almaktadır.